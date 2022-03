फिर सक्रिय हुए बदमाश, दो स्थानों में महिलाओं से पर्स स्नेचिंग

समान थाने के द्वारिका नगर व अमहिया थाने के अर्जुन नगर में दिया घटना को अंजाम, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। राह चलती महिलाओं से पर्स स्नेचिंग करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस गिरोह ने शहर के दो स्थानों में घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना समान थाने के द्वारिका नगर की बताई जा रही है। कामिनी पाठक पति किंनरेश पाठक निवासी गोपाल नगर चिरहुला कालोनी बिछिया सोमवार की दोपहर पैदल पीके स्कूल के बगल से पैदल चिरहुला तरफ जा रही थी। दोपहर जैसे ही वे समान थाने के द्वारिका नगर मोहल्ले के समीप पहुंची तभी पीछे से दो की संख्या में नकाबपोश बदमाश स्कूटी में सवार होकर पहुंच गए। बदमाशों ने अचानक गाड़ी महिला के करीब लाकर धीमी की और झपट्टा मारकर उनके हांथ से पर्स छीन लिया। अचानक हुई इस घटना से महिला के होश उड़ गए। वे कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश स्कूटी में सवार होकर चंपत हो गए। उन्होंने शोर मचाकर बदमाशों को पकडऩे का प्रयास भी किया लेकिन वे हांथ नहीं आए। उन्होंने घटन ाकी सूचना पुलिस को दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुििलस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया लेकिन बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश दूर से ही उनका पीछा कर रहे थे और जहां उनको सूनसान मिला तो वे वारदात को अंजाम देकर चंपत हो गए। पुृलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है लेकिन बदमाशों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

purse snatching from women in two place