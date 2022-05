बुधवार को जानी थी बेटी की तिलक, मंगलवार को बदमाशों ने लूटा

मऊगंज थाने के सेलार नदी पर अधिवक्ता से नकाबपोश बदमाशों ने लूटे 40 हजार

रीवा। सरेराह नकाबपोश बदमाशों ने एक अधिवक्ता को लूट लिया। बुधवार को उन्हें बेटी की तिलक लेकर जानी थी और मंगलवार को बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है।

Daughter's tilak was to be known on Wednesday, miscreants looted on Tu