करंट लगने से किशोर की मौत, भड़के परिजनों ने शव को सड़क में रखकर लगाया जाम

मऊगंज थाने के बरहटा गांव में हुई घटना, पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने पर शांत हुए परिजन

रीवा। करंट लगने से एक किशोर की मौत पर सोमवार को बवाल मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क में रखकर जाम लगा दिया जिससे आवागमन बाधित हो गया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर परिजन जाम खोलने को राजी हो गए।

Death of a teenager due to illness, in case the body becomes ill