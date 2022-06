चाकूबाजी में घायल युवक की मौत, देर रात आरोपी को पकड़ा

शाहपुर पुलिस कर रही जांच, प्रधानमंत्री आवास बना दुश्मनी की वजह

रीवा। एक दिन पूर्व चाकूबाजी में घायल युवक ने रात में अस्पताल में दमतोड़ दिया। वहीं उसका पिता का इलाज अभी चल रहा है। पुलिस ने देर रात घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके बीच मारपीट होने की बात सामने आई है।

Death of a young man injured in stabbing, caught the accused late at n