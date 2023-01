विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- देवतालाब शिव मंदिर में शिवरात्रि पर निर्धारित ड्रेस कोड में ही दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु

रीवा. देवतालाब मंदिर प्रबंध समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन देवतालाब में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिवरात्रि में मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड निर्धारित रहेगा। पुरूष परंपरागत परदनी-कुर्ता तथा महिलाएं साड़ी पहनकर मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी।

Devotees will be able to see in Devtalab temple only in dress code