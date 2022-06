नाव पलटने से नदी में डूबे तीन युवकों के शव गोताखोरों ने निकाले

अतरैला थाने के गुरगुदा में नाव पलटने से हुए थे हादसे का शिकार

रीवा। एक दिन पूर्व नाव पलटने से नदी में डूबे तीनों युवकों के शव गुरुवार को पुलिस ने बरामद कर लिये है। नदी के अथाह जल से गोताखोरों की टीम ने उनको बाहर निकाला जिन्हें बाद में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया।

Divers took out the bodies of three youths who drowned in the river af