हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच में लापरवाही न बरतें

रीवा. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर प्रतिभा पाल ने की। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों व चिकित्सकों से कहा कि हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंने शिशु व मातृ मृत्यु की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि किन परिस्थिति में मृत्यु हुई इसका परीक्षण हो तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित करें। उन्होंने आगाह किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

Do not be negligent in examining high-risk pregnant women