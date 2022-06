राजधानी से लाई जा रही थी नशीली दवा की खेप, तस्कर धराए, कार व पिकअप से 3 हजार शीशी से ज्यादा कफ सिरप जब्त

आधा माल रीवा और आधा रामपुर बाघेलान भेजा जाना था, इलेक्ट्रॉनिक सामान की आड़ में विंध्य पहुंच रही नशे की खेप, तड़के चार बजे जनपद कार्यालय के पास जाल बिछाकर पकड़ा, तीन आरोपी गिरफ्तार

रीवा/सतना। अमरपाटन थाना पुलिस ने शनिवार तड़के नशीली कफ सिरप की खेप पकड़कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार और पिकअप में इलेक्ट्रॉनिक सामान के नीचे छिपाई गई 19 पेटियों में बंद 3040 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त किया है। नशीली दवा की यह खेप भोपाल से लाई जा रही थी। आधा माल रीवा और आधा रामपुर बाघेलान भेजा जाना था। जब्त कफ सिरप पांच लाख 32 हजार रुपए की बताई जा रही है। नशीली दवा की तस्करी करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है।

टीआइ संदीप भारतीय ने बताया कि नशीली दवा व वाहनों को मिलाकर 23 लाख से ज्यादा का माल पकड़ में आया है। पुलिस को मुखबिर से तड़के चार बजे सूचना मिली थी। टीआइ की अगुवाई में पुलिस ने सतना रोड पर जनपद कार्यालय मोड़ के पास तस्करों को पकडऩे के लिए जाल बिछाया। तगड़ी घेराबंदी कर मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों को रोककर चेक किया गया। इसी दौरान कार एमपी 66 सी 5634 व पिकअप एमपी 04 जीबी 6240 कुछ दूर पहले खड़ी हो गई। उनसे दो बदमाश कूदकर भाग गए। पुलिस को मौके से पिकअप से दो व कार से एक बदमाश मिला। पुलिस ने बताया कि भागने वाले दो बदमाश रामपुर बाघेलान के कुर्मिहा टोला के रहने वाले हैं।



भोपाल, रीवा व सतना के हैं आरोपी

पुलिस ने बताया कि कफ सिरप के साथ पकड़े गए आरोपियों में दुर्ग सिंह परिहार (33) पिता कालूराम भोपाल के निशातपुरा का रहने वाला है। दूसरा बदमाश अमित उर्फ संजय पटेल (22) रामपुर बाघेलान के कुर्मिहा टोला में रहता है। तीसरा आरोपी सौरभ सिंह परिहार (29) पिता लखपत रीवा जिले के बैकुंठपुर के नेबुहा गांव निवासी है। तीनों लंबे अर्से से नशीली दवा की तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस अब टोलनाकों में लगे कैमरों से यह पता लगा रही है कि उक्त कार व पिकअप बीते एक माह में कितनी बार भोपाल से सतना आई-गई है।



चोको नाम का नशा खपाने की तैयारी थी

इस बार उक्त आरोपी चोको नाम की नशीली सिरप ला रहे थे, जिसे विंध्य के गांव-गांव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने बताया कि सिरप की 5 एमएल शीशी में 10 एमजी कोडीन फास्फेट की मात्रा होना लेख पाया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कोर्ट में पेश किया गया। कार्रवाई में एसआइ केपी वर्मा, एएसआइ आरपी वर्मा, एएसआइ देवेन्द्र मिश्रा, एएसआइ समरजीत कोल, आशीष रावत, नीरज पाण्डेय, अरिवन्द सिंगाड़, संतोष पटेल आदि रहे।

Drug consignment was being brought from Bhopal