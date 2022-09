नशे पर प्रहार, फोरव्हीलर में लोड नशीली सिरप व बाइक सवारों ने गांजा बरामद

अतरैला व सोहागी पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपियों से चल रही पूछताछ

रीवा। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही पुलिस ने गुरुवार की रात नशीली सिरप व गांजा पकड़ा है जिसको तस्कर चोरीछिपे यूपी से रीवा लाने का प्रयास कर रहे थे। फोरव्हीलर में लोड नशीली सिरप छोड़कर तस्कर फरार हो गए। वहीं गांजा लेकर आए बाइक सवार दो लोगों को पकड़ा गया है।

Drunk attack, intoxic syrup loaded in four wheeler and bike riders rec