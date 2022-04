नशे ने डाली दोस्ती में दरार, साथ घूमने और खाना खाने के बाद गोली मारकर कर दी हत्या

सिटी कोतवाली पुलिस ने किया अंधी हत्या का पर्दाफाश, अपराध छिपाने पर भाई भी बना आरोपी

रीवा। गोली मारकर युवक की हत्या करने वाला आरोपी कोई और न ही बल्कि उसका दोस्त ही था। घटना से पहले वे तीन घंटे तक साथ में घूमे और खाना भी खाया लेकिन नशे की हालत में हुए मामूली विवाद में उसने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया जिससे युवक घायल हो गया। अपराध को छिपाने के उद्देश्य से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाने वाला भाई भी अब इस घटना में नामजद हुआ है।

Drunkenness created rift in friendship, shot and killed after walking