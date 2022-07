जेल में शिक्षा की अलख, पहली से लेकर एमएसडब्लू तक की शिक्षा ले रहे कैदी

जेल में प्रतिदिन लगती है कैदियों की कक्षाएं, परिसर के अंदर ही होती है परीक्षाएं

रीवा। जेल के कैदियों में शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में कैदी अब शिक्षित होने के लिए जेल के अंदर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे है। पूरी तरह निरक्षर कैदियों को कक्षा एक शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब धीरे-धीरे कैदियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है और बड़ी संख्या में कैदियों द्वारा शिक्षित होने के लिए कदम बढ़ा दिये गये है।

Education in jail, prisoners taking education from first to MSW