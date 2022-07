जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी साइबर फ्राड का शिकार, बिल अपडेट के नाम पर खाते से निकाले 4 लाख रुपए

चोरहटा पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, साइबर सेल की मदद से जुटाई जा रही जानकारी

रीवा। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए बदमाश नित नए हथकंडे अपनाते है। किसी न किसी बहाने वे लोगों को झांसा देकर रुपए निकालने में कामयाब हो जाते है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें फैक्ट्री कर्मचारी साइबर फ्राड का शिकार हुए। उनको बदमाशों ने बिल अपडेट के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है।

Employees of Jaypee Cement Factory are victims of cyber fraud, 4 lakh