नकली नोट के सौदागर निकले पीडि़त, डेढ़ लाख के नकली नोट बरामद

विवि थाने में दर्ज हुआ आरोपियों के खिलाफ मामला, अपहरण की जानकारी देकर कर रहे थे गुमराह

रीवा। एक दिन पूर्व अपहरण की जानकारी देकर पुलिस को घंटो नचाने वाले दोनों युवक नकली नोट के सौदागर निकले जो राजस्थान से नोट लेने रीवा आए थे। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किये है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड में लेकर इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारियां जुटानी शुरू कर दी है।

