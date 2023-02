नहर में पानी नहीं छोड़ने से किसान आक्रोशित

रीवा. नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं। इस समस्या को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन सांैपा है। इस समय किसानों की फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिससे ग्राम मरैला,डोल पडऱी, सदहना, बदरांव, मऊ आदि गांवों के किसान भारी अक्रोशित हैं।

Farmers angry for not releasing water in the canal