बाइक व रुपए नहीं दे सका पिता, दरवाजे से लौट गई बारात, जयमाल लेकर थाने पहुंची दुल्हन

शाहपुर थाने के देवरा गांव का मामला, देर रात दोनों पक्षों में हुआ विवाद

रीवा। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक दुल्हन बिन ब्याही मंडप से उठ गई। दहेज के लिए रात में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Father could not give bike and money, the procession returned from the