ससुर को करनी थी दूसरी शादी, बहू को सुपाड़ी देकर कराई पत्नी की हत्या

गंगेव चौकी पुलिस ने हत्या का किया पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

रीवा। महिला की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बहू व ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ससुर ने बहू को दूसरी शादी करने के लिए पत्नी की हत्या की सुपाड़ी दी थी। बाद में वह अवैध संबंधों की कहानी बताकर पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन पुलिस की पूछताछ में नहीं बच पाया।

