बेखौफ लुटेरे, बाइक सवार को टक्कर मारकर गिराया, डिग्गी में रख्ेा 1.28 लाख रुपए लूटकर चंपत

सिटी कोतवाली थाने के लखौरीबाग के समीप दिया घटना को अंजाम, मामला दर्ज

रीवा। शहर में लुटेरे पूरी तरह से बेखौफ हो गए है। शातिर बदमाशों की गैंग ने दिनदहाड़े एक व्यक्ति की बाइक में टक्कर मारकर उनको गिरा दिया। बाद में उनके पास रखा पैसों से भरा बैग छीनकर चंपत हो गए। घटना के बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस काफी देर तक भटकती रही लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। घटना सिटी कोतवाली थाने के लखौरीबाग की है।

Fearless robbers, hit the bike rider and knocked him down, looted 1.28