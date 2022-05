पैसों के लेनदेन में युवक पर फायर, हांथ में लगी गोली

विवि थाने के विभीषण नगर में हुई घटना, तीन आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम

Published: May 03, 2022 10:33:54 pm

रीवा। पैसों के लेनदेन के विवाद में देर रात एक युवक को बुलवाकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में पिस्टल से फायर कर दिया। गोली युवक के हांथ लगी जिसमें वह घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

Fire on young man in money transaction, shot in hand