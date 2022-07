चुनाव जीतने की खुशी में की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने पकड़ा

सिरमौर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी से चल रही पूछताछ

फोटो ५१

रीवा। चुनाव जीतने की खुशी में युवक को हर्ष फायरिंग करना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस पहुंच गई जिसने आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी बंदूक भी जब्त हो गई है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है।

