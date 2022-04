बर्थडे सेलीब्रेशन में फायरिंग पड़ी महंगी, शिक्षक समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज

बैकुंठपुर पुलिस ने की कार्रवाई, 27 मार्च को बनाया गया था वीडियो

रीवा। बर्थ डे सेलीब्रेशन में फायरिंग करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने शिक्षक समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जो वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है।

Firing was costly in birthday celebration, case registered against two