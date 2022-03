साल भर में गोदाम से 35 लाख का सामान उड़ाने वाले दो कर्मचारी सहित पांच गिरफ्तार

अमहिया पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस कर रही पूछताछ

रीवा। साल भर में गोदाम से लाखों रुपए कीमत का सामान उड़ाने वाले दो कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी का माल बिकवाने में मदद करने वाले तीन अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए है। पुलिस ने चोरी गया काफी माल बरामद कर लिया है जबकि अन्य सामान को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

