रीवाPublished: Mar 13, 2023 09:00:52 am

रीवा. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के मनगवां एवं त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में मंडल, सेक्टर एवं बीएलए की बैठक ली। राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस दिन कांगे्रस के कार्यकर्ता यह तय कर लें कि उन्हें चुनाव जीतना है तो वे कभी हार नहीं सकते।

