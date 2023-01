30 साल बाद मिले दोस्त खुलकर की बातें, याद किये पुराने दिन

Submitted by:

रीवा. तीस साल बाद दोस्तों से मिलने की खुशी चेहरों पर साफ झलक रही थी। एक साथ बैठकर पढ़ाई करने का किस्सा हो या फिर साथ मिलकर कोई शरारत, हर वो बीता हुआ लम्हा फिर से आंखों के सामने जीवंत हो रहा था। यह अवसर था इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में पुरा छात्रों के सम्मेलन का।

Friends met after 30 years, talked openly, remembered the old days