झंडा-टोपी से लेकर चाय-समोसे तक का देना होगा हिसाब

जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्थानीय स्तर पर खर्च की दर निर्धारित की, समय पर तथ्यों के साथ खर्च की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई होगी

रीवा. नगर निगम के चुनाव में इस बार खर्च का पूरा ब्यौरा प्रत्याशी को देना होगा। इस पर निगरानी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने टीम गठित की है। जहां से हर खर्च का रेट निर्धारित कर दिया गया है, उससे अधिक यदि खर्च होगा तो प्रत्याशी से इसका हिसाब मांगा जाएगा। सही जवाब नहीं देने की दशा में कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान चाय-पान से लेकर पोस्टर और बैनर, टोपी आदि का भी हिसाब देना होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खर्च का ब्यौरा देने का नियम कई वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गया था लेकिन स्थानीय निकाय के चुनावों में खर्च का कोई हिसाब नहीं होने की वजह से कुछ प्रत्याशियों द्वारा बड़ी रकम खर्च की जाती थी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने खर्च की सूची जारी की है। जिसमें वीआइपी खाने में पूरी, सब्जी, रायते के साथ मिठाई है तो वहीं आमजन के लिए सादे खाने के पैकेट भी हैं। ये प्रत्याशी के ऊपर है कहां उसे वीआइपी व्यवस्था करनी है और कहां साधारण पूरी-सब्जी के साथ अचार से काम चलाना है। कई वस्तुओं के दाम बाजार में अधिक हैं लेकिन इस खर्च में कम ही रखे गए हैं। जिससे खर्च सीमा को लेकर अधिक समस्या नहीं होगी। बाजार दर के रेट जोड़े गए होते तो अधिकांश प्रत्याशी जल्दी ही निर्धारित सीमा को पार कर जाते। खान-पान के अलावा, टेबल, कुर्सी, पलंग यहां तक की गर्मी में सभा करनी हो तो पंडाल के लिए एसी लगाने के रेट भी तय किए हैं। पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए रेट तय कर दिए हैं, उन्हें अपने लिमिट के अनुसार ही खर्च करना है। पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों से खर्चे की जानकारी ली जाएगी।



पार्षद पद के लिए पहली बार देना होगा हिसाब

पार्षद चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को खर्चे का ब्योरा आयोग को देना होगा। प्रत्याशियों का कहना है कि कुछ मद में ज्यादा रेट हैं तो कुछ में कम। ऐसे में प्रति प्रत्याशी 3.75 लाख की तय लिमिट के अंदर खर्च करना बड़ी चुनौती होगी। कपड़े के झंडे का 15 रुपए, प्लास्टिक के झंडे का 12 रुपए, पंपलेट चार सौ से आठ रुपए तक, तौलिया का 50 रुपए, टोपी का 35 रुपए, फायर ब्रिगेड हवाई पट्टी के लिए दो हजार अन्य जगह के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर आदि की दर निर्धारित की गई है।



खाद्य सामग्री

आलूबंडा और समोसा पांच रुपए प्रति नग, मुगौड़ी दस रुपए, पोहा-जलेबी 20 रुपए, रसगुल्ला 15 रुपए का खर्च में जुड़ेगा। चाय पांच रुपए, काफी दस रुपए, मिनरल वाटर 20 रुपए, पानी पाउच दो रुपए, भोजन प्रति थाली १५० रुपए निर्धारित किया गया है।

From flag-cap to tea-samosa, account will have to be given