बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी को पकड़कर लोगों ने पेड़ से बांधा

मऊगंज थाने के हर्रहा गांव में हुई घटना, आरोप से चल रही पूछताछ

रीवा। एक लंबे समय से पुलिस के लिए नासूर बना बकरी चोर गिरोह पहली बार पुलिस के हांथ लगा है। इस गिरोह के एक सदस्य को लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। उसे पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में गिरोह से जुड़ी अहम जानकारियां दी है जो लंबे समय से पूरे इलाके में कोहराम मचाए हुए था।

Goat thief gang busted, people caught one accused and tied him to a tr