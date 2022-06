अग्निपथ को लेकर जिले में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन में पुलिस तैनात, छात्रों को एसपी ने दी समझाइश

देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अफवाह रोकने शुरू की मशक्कत

रीवा. सेना में भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में चल रहे उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मूड में आ गई है। अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस अब छात्रों को समझाइश दे रही है। खुद एसपी ने छात्रों के बीच भ्रम को दूर करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे स्टेशन में अहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन की आंच पहुंच रीवा पहुंच चुकी है। इसको लेकर पुलिस अब हाई अलर्ट आ गई है। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया जो अब संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पुलिस रेलवे स्टेशन में भी पेट्रोलिंग कर रही है ताकि ट्रेनों का कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करे। वहीं अब छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार की सुबह वे विवि स्टेडियम पहुंचे जहां सेना भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों को समझाइश दी और उनके बीच फैलाए जा रहे भ्रम को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई योजना लागू होती है तो वह व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। सेना भर्ती की इस प्रक्रिया को तमाम तरह के भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोग ऐसी किसी भी गतिविधि का हिस्सा न बने। पहले उसके सभी पक्षों को अच्छी तरह समझ लें। उन्होंने कहा कि यदि कोई आप लोगों के बीच अफवाह फैलाकर गुमराह करने का प्रयास करता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।



कोचिंग संचालकों की एसपी ने ली बैठक

अफवाहों को रोकने के लिए कोचिंग संचालकों की बैठक एसपी ने कंट्रोल रूम में ली है। उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों से छात्रों के बीच फैलने वाली भ्रम की स्थिति को आप लोग दूर करें ताकि उनको गुमराह न किया जाये। इसके साथ ही पुलिस कोचिंग सेंटरों में जाकर भ्रम को दूर करने का प्रयास करेगी। कोचिंग सेंटर संचालकों से भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने और उसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है।

High alert in the district regarding Agneepath