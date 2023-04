असाध्य रोगों की अचूक दवा हैं होम्योपैथिक की मीठी गोलियां

Submitted by:

रीवाPublished: Apr 10, 2023 08:32:00 am

रीवा. होम्योपैथ दो शब्दों से बनता है, होम्यो और पैथ। इसकी शुरूआत 1807 में सैमुएल हेनीमैन ने की थी और हर साल 10 अप्रैल को होम्यौपैथ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए होम्योपैथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 266वीं जयंती है।

Homeopathic pills are the perfect medicine for incurable diseases