दूसरे प्रदेश के अपराधियों की पहचान होगी आसान, नेफिस सिस्टम से जुड़ा रीवा

फिंगर प्रिंट बताएगा आरोपी का नाम, चंद मिनटों में मिल जायेगी पूरी कुंडली

रीवा। दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने वाले बदमाशों को पकडऩा अब पुलिस के भी आसान होगा। पुलिस अब आरोपियों के फिंगर प्रिंट से उनकी पलक झपकते पहचान जुटा लेगी। फिर चाहे वे भारत के किसी भी प्रदेश के रहने वाले क्यो न हो। दरअसल रीवा पुलिस अब नेफिस सिस्टम से जुड़ गई है।

Identification of criminals of other states will be easy, Rewa connect