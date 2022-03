शराब पीकर घूमते मिले तो पुलिस उतारेगी नशा, संवेदनशील स्थानों मेें तीसरी आंख का पहरा

होली की हुड़दंग रोकने के लिए एक सैकड़ा स्थानों पर लगेंगे फिक्स, नशेडिय़ों के लिए बनेगी अस्थायी जेल

रीवा। होली में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अब एक्शन मूड में आ गई है। शराब पीकर घूमते मिले लोगों का नशा पुलिस उतारेगी। पूरे शहर में फिक्स प्वाइंट लगाये जायेंगे और संवेदनशील स्थानों पर तीसरी आंख का पहरा होगा। होली की हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस सख्ती बरतेगी। होली पर्व में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।

