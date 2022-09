आप भी पहन रहे इस कंपनी की जींस तो चेक कर लीजिए कहीं नकली तो नहीं

सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, दुकानदारों के नाम पर चल रही पूछताछ

रीवा। शहर में लंबे समय से चल रहे ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट सामानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने दो दुकानों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली जींस बरामद की है जिसे दुकानदारों द्वारा मुनाफे के लिए लोगों को पकड़ाया जा रहा था।

