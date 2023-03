रीवा में भाजपा को हराना है तो एक होकर लडऩा होगा चुनाव

रीवा. शहर के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क में पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी की स्मृति में कांग्रेस द्वारा आयोजित जनाधिकार रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि रीवा में भाजपा को हराना है तो हमे एक होकर चुनाव लडऩा होगा। इसका उदाहरण महापौर का चुनाव है, जिसमें हमने एकजुटता से जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्होंने रीवा के मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया।

If you want to defeat BJP in Rewa then you will have to fight together