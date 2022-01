मोटर साइकिल को बचाने के प्रयास में बस हाइवा से टकराई, दो वाहनों में भड़की भीषण आग

पनवार थाने के देवरी गांव में हुआ हादसा, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। मोटर साइकिल को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाइवा से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग भड़क गई। बस में सवार यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दमकल की मदद से वाहनों में लगी आग को बुझाया गया लेकिन तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जल गए। करीब दर्जन भर यात्री टक्कर में घायल हुए है जिनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया।

