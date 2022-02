घर बनवाने के नाम पर तीन लोगों से 12 लाख रुपए ऐंठकर फरार हुआ तीन हजार का इनामी ठेकेदार गिरफ्तार

सिटी कोतवाली पुलिस ने छत्तीसगढ़ से दबोचा, आरोपी से चल रही पूछताछ

रीवा। घर बनवने के नाम पर तीन लोगों से लाखों रुपए ऐंठकर फरार हुआ आरोपी पुलिस के हांथ लगा है। उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर पुलिस रीवा लेकर आई है जिससे पूछताछ की जा रही है।

In the name of getting the house built, the contractor of three thousand who escaped after snatching 12 lakh rupees from three people arrested