लघु एवं मध्यम उद्योगों से ही आएगी जिले में औद्योगिक क्रांति

Submitted by:

रीवाPublished: Feb 24, 2023 09:02:16 am

रीवा. पूर्वमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना से जिले में औद्योगिक क्रांति आएगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कहा कि अधोसंरचना विकास के साथ स्वरोजगार से जोडऩे के प्रयास प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री रोजगार दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।

Industrial revolution will come from small scale industries