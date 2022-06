चुनाव के चलते ओवर फ्लो हुई जेल, क्षमता से तीन गुना ज्यादा कैदी मौजूद

केन्द्रीय जेलRewa, Rewa, Madhya Pradesh, India की क्षमता 710 कैदी, वर्तमान में 2100 कैदी मौजूद

रीवा. चुनाव के मद्देनजर फरार आरोपियों व स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान ने जेल को ओवर फ्लो कर दिया है। बड़ी संख्या में आरोपियों व आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है जिससे बैरकों में बंदियों को रखने में जेल अधिकारियों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। केन्द्रीय जेल रीवा में इस समय क्षमता से तीन गुना ज्यादा बंदियों को रखा गया है जिससे जेल की व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जेल की क्षमता 710 कैदियों की है और इतनी संख्या में कैदी आराम से यहां रह सकते है लेकिन वर्तमान में चुनाव के चलते यहां आने वाले बंदियों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी संख्या में आरोपियों व वारंटियों को पकड़कर भेजा जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में जेल में मौजूद कैदियों व बंदियों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है और वह 2100 के पार पहुंच गई है। ऐसे में अब व्यवस्था बनाने में जेल अधिकारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सर्वाधिक संख्या जून महीने में बढ़ी है जब बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जेल में मौजूद बैरकों का निर्माण क्षमता के अनुसार कराया जाता है जिसमें बीस से साठ कैदियों तक को रखा जा सकता है लेकिन बंदियों की संख्या बढऩे से अब बैरकों में भी संख्या बढ़ गई है। हालांकि केन्द्रीय जेल रीवा में हमेशा कैदियों की संख्या ज्यादा ही रहती है। सामान्य दिनों में यह 1700 से 1800 के आसपास रहती है लेकिन इस समय चुनाव के कारण में काफी वृद्धि हो गई है। लगातार बढ़ रही संख्या से अब जेल प्रबंधन भी व्यवस्था बनाने के लिए मशक्कत कर रहा है। मौजूदा संसाधनों से ही जेल अधिकारी बंदियों की व्यवस्था कर रहे है।

Jail overflowed due to elections, three times more prisoners present than capacity