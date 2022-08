बहनों के प्यार के आगे टूटी जेल की दीवार, हांथ बांध रहे थे राखी, आंखों से निकल रहे थे आंसू

रक्षाबंधन पर बहनों को भाईयों से मिलाया, जेल के अंदर बांधी गई राखियां

रीवा। बहनों के प्यारे के आगे जेल की दीवार टूट गई। एक दिन पूर्व जेल के बाहर भाईयों न मिल पाने पर हंगामा करने वाली महिलाओं के लिए शुक्रवार को जेल के दरवाजे खोल दिये गये। जेल के अंदर बहनों को भाई से मिलाया गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और हांथ भाई की कलाई में राखियां बांध रही थी।

