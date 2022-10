गांजा तस्करों के घरों में चली जेसीबी, पलक झपकते किया जमींदोज

जनेह थाने के चौखड़ा गांव में हुई कार्रवाई, पूर्व में दर्ज हुआ था मामला

रीवा। गांजा तस्करों के घर में प्रशासन की जेसीबी मशीन चली है। भारी पुलिस बल के बीच अधिकारियों ने गांजा तस्करों के घरों को गिरवा दिया गया। उन्होंने शासकीय जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से कब्जा कर रखा था जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

