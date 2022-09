आरोपियों के घरों में चली जेसीबी मशीन, ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण

नईगढ़ी में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन व पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस छावनी बना कस्बा

रीवा। एक दिन पूर्व एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर में प्रशासन का बुल्डोजर चला है। आरोपियों के अवैध निर्माण को चिंहित कर प्रशासन ने उसे ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई को लेकर पूरा कस्बा पुलिस छावनी में तब्दील रहा। घटना को लेकर कस्बे में भी तनाव का वातावरण देखने को मिला है और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।

