काल बनकर आया डम्फर, निगल ली तीन जिंदगियां

सिटी कोतवाली थाने के रतहरा में हुई घटना, मृतकों में दो महिलाएं शामिल

रीवा। काल बनकर आए डम्फर ने बाइक में सवारों को टक्कर मार दी। बाइक में सवार दो महिलाएं व युवक को उसके भारी भरकम पहियों ने कुचल दिया जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

Kaal came as a dumper, swallowed three lives