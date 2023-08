रीवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। जिसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विधायक राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री रीवा पहुंचकर विवेकानंद पार्क से खुले रथ में जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न समुदायों और संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। वहीं लाडली बहना सेना जनदर्शन रथ के आगे चलेगी।

Ladli Behna Sena will walk in front of the chief minister's chariot