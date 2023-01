130 एकड़ के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब में भू-माफियाओं का कब्जा

Submitted by:

रीवाPublished: Jan 13, 2023 11:31:44 am

रीवा. जिले के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब पर जमीन कारोबारियों ने कब्जा जमा रखा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन अभी तक में अतिक्रमण हटाने के लिए दल तक का गठन नहीं कर सका है। मनगवां के इस मलकपुर तालाब में एक तरफ प्रशासन ने बिल्डिंग दर बिल्डिंग का निर्माण कराकर वजूद को खत्म किया तो दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों ने चारों तरफ से तालाब को घेर रखा है, जिससे इसका पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

Land mafia in possession of 130 acres of Malkapur pond