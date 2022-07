सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आडिट करने आई टीम के वाहन का कांच तोड़कर लेपटाप व पर्स चोरी

सिरमौर थाने के लेदरों गांव की घटना, 56000 रुपए व लेपटाप पार

रीवा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आडिट करने दिल्ली से आई टीम रीवा में चोरों का शिकर बन गई। शातिर चोरों की गैंग ने वाहन का कांच तोड़कर उसके अंदर रखा पर्स व ेलेपटाप पार कर दिया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है।

Laptop and purse theft by breaking the glass of the vehicle of the tea