मतदान केन्द्र सहित अन्य स्थानों में गिरी आकाशीय बिजली, तीन की मौत, दर्जन भर झुलसे

मऊगंज थाना क्षेत्र में हुई घटनाएं, घायलों को लाया गया अस्पताल, दो एसजीएमएच रेफर

रीवा। शनिवार को अचानक खराब हुए मौसम के बीच जगह-जगह आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुई है। इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें एसजीएमएच रेफर कर दिया गया है। शनिवार को इन घटनाओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

Lightning fell in other places including polling stations, three kille