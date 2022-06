तीन स्थानों में गिरी आकाशीय बिजली, आधा दर्जन बच्चे झुलसे

मऊगंज थाने के बहुती व घूरेहटा में हुई घटना, घायल बच्चों को लाया गया अस्पताल

रीवा। गुरुवार को जगह-जगह आकाशीय बिजली गिरी जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन बच्चे झुलस गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मऊगंज थाने के घुरेहटा व बहुती में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। घुरेहटा गांव में दो स्थानों में आकाशीय बिजली गिरी है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बच्चे खेल रहे थे। बारिश होने पर हुए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे जिसमें बिजली गिरी है। कुछ देर बाद एक अन्य पेड़ के पास भी आकाशीय बिजली गिरी। वहा भी बच्चे खड़े हुए थे। बहुती गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई जिससे कुछ बच्चे उसकी चपेट में आ गए। चंद मिनटों के अंतराल में हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल घायल बच्चों को इलाज के लिए मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य जहां चल रहा है। सात बच्चों को भर्ती कराया गया है जिसमें आकांक्षा सेन पिता नीलेश, मोनू पिता मो आसिफ दोनों निवासी घूरेहटा, काजल यादव पिता हरिलाल, खुशी यादव पिता सियाशरण यादव दोनों निवासी माच शामिल है। चिकित्सकों की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है।



विधायक पहुंचे अस्पताल, घायलों की देखी हालत

इस घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रदीप पटेल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल बच्चों की हालत देखी। उन्होंने डॉक्टरों से भी चर्चा की और बच्चों को हर संभव उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। घायल बच्चो से उन्होंने घटना के संबंध में बात की और परिजनों को उन्होंने हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।

Lightning fell in three places, half a dozen children were scorched