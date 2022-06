ब्यूटी पार्लर में एडवांस के बहाने भेजी लिंक, खाते से निकाले रुपए

समान थाना क्षेत्र में दो महिलाएं साइबर फ्राड का शिकार, पुलिस तलाश में जुटी

रीवा। ब्यूटी पार्लर में एडवांस के बहाने बदमाशों ने लिंक भेजकर दो महिलाओं के खाते से रुपए निकाल लिये। साइबर फ्राड की शिकार महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराइ है जिस पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में लग गई है। हालांकि अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

Link sent in beauty parlor on the pretext of advance, money withdrawn