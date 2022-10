जमीन के अंदर से निकले शराब के डिब्बे, 550 लीटर शराब व 11 क्विंटल लाहन जब्त

मऊगंज अनुभाग के लौर, मऊगंज सहित अन्य थानों में हुई कार्रवाई, बड़े पैमाने पर चल रहा था शराब का कारोबार

रीवा। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। एक गांव के दर्जन भर घरों में पुलिस ने तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब व महुआ का लाहन जब्त किया है जिसका इस्तमाल शराब बनाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने दर्जन भर से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे अब पूछताछ की जा रही है।

Liquor cans, 550 liters of liquor and 11 quintals of Lahan seized from