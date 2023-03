द्वारिकाधीश मंदिर में लगेगा छप्पन भोग बंटेगा महाप्रसाद

Submitted by:

रीवा Published: Mar 06, 2023

रीवा. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली पर्व के अवसर पर आटिका महापर्व का आयोजन 8 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जिसमें युगल किशोर एवं द्वारिकाधीश जू मंदिर बैकुंठपुर रीवा में आटिका प्रसाद के साथ छप्पन भोग लगाया जाएगा। जिसकी तैयारी भक्तों द्वारा शुरू कर दी गई है।

Mahaprasad will be distributed in Dwarkadhish temple