परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने खदान में पकड़ी तीन पोकलेन व दो ब्लास्टिंग मशीनें, निरीक्षण में मिले 100 करोड़ रुपए रायल्टी की चोरी के सुबूत

रीवा. खनिज संसाधन विभाग की परामर्शदात्री समिति की सात सदस्यीय टीम शुक्रवार को तीन दिवसीय प्रवास पर रीवा-सतना पहुंचीं। पहले दिन समिति के दो सदस्य खनिज अफसरों के साथ हनुमना-मऊगंज में भ्रमण किया। सदस्यों को खदानों में पोकलेन व ब्लास्टिंग मशीनें चलती मिलीं। इस दौरान खदान में चल रहीं तीन पोकलेन और दो ब्लास्टिंग मशीनों के जब्ती की कार्रवाई की है। सदस्यों ने भ्रमण के दौरान चिह्ंित किए गए अवैध खनन में 100 करोड़ से ज्यादा रायल्टी चोरी की संभावना जताई है। समिति खनन से जनता को प्रभावित करने और सरकार के खजाने को हो रहे नुकसान को रोकने का पुलिंदा सरकार के सुपुर्द करेगी।

माइंस की हकीकत खंगालने पहुंची परामर्शदात्री समिति की टीम

खनिज विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रीवा और सतना जिले में तीन दिवसीस दौरे के दौरान माइंस की हकीकत खंगालेंगे। निरीक्षण के दौरान सदस्य सरकार को खनन से होने वाले नुकसान, फायदा सहित खनन नीति को बेहतर करने का सुझाव देंगे। पहले दिन समिति के सदस्य विक्रम सिंह, प्रदीप पटेल संयुक्तरूप से अफसरों के साथ हनुमना क्षेत्र के हर्रई और सरदमन में पहुंचे। यहां पर खदान में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था। सदस्यों को जांच के दौरान अधिकारियों ने बताया कि खदान में प्रताप मिनरल्स और महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनें चल रहीं हैं। पास की खदान में तीन पोकलेन मशीनें और दो ब्लास्टिंग मशीनों को टीम ने जब्त कर प्रकरण तैयार किया है।

हनुमना-मऊगंज में इन खदानों का किया निरीक्षण

टीम बहेराडाबर, हर्रई प्रताप ङ्क्षसह, नकवार, बीरदेयी पहुंचीं। टीम के साथ क्षेत्रीय भौमिखी अधिकारी एसएन पांडेय सहित क्षेत्रीय अमले ने एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर भ्रमण कर खनन का जायजा लिया। इस दौरान कई जगहों पर बीते कई साल से अवैध खनन भी मिला। सदस्यों को ग्रामीणों ने बताया कि खनन के चलत जंगल नष्ट हो रहा है। कई जगहों पर किसानों ने और बस्ती के लोगों ने क्रशर प्लांट के धूल से फसल बर्बाद होने के साथ बीमारियां फैल रही है कि जानकारी दी है। इसके अलावा नकवार में 16 हजार घन मीटर खनिज में भू प्रवेश नहीं मिला है, जिससे सदस्यों ने रायल्टी चोरी का प्रकरण बनाया है।

6 मीटर के बजाए 40 मीटर मिलीं गहरी खदानें

परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को भ्रमण के दौरान नकवार, हर्रई प्रताप ङ्क्षसह, सरदमन, बीरदेई की खदानों में ६ मीटर के बजाए 40 से 50 मीटर तक खदानों को गहरा खोद दिया है। सदस्यों ने विभाग के नाम्र्स की जांच की गई तो मौके पर खदानें नियम-कायदे के विपरीत मिलीं। सदस्यों ने क्षेत्रीय अमले को भी देखने को कहा है। इस दौरान समिति ने अधिकारियों के साथ मिलकार प्रकरण तैयार कराए।

खदानें बंद कर भागे कारोबारी, कई खदानों में सन्नाटा

परामर्शदात्री समिति के दौरे को लेकर क्षेत्र के खनन कारोबारी खदानों में खनन बंद कर भाग खड़े हुए। कुछ जगहों पर गहरी खदानों में तार की बाड़ी की जा रही थी। सदस्यों के पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि टीम के आने की सूचना को लेकर कल से तार बाड़ी लगाने का काम शुरू किया है। इससे पहले कई जगहों पर गहरी खदानें खोदकर छोड़ दिया गया है। जिससे कई जानें जा चुकी हैं।



सीज किया रेत का 20 ट्रक अवैध भंडारण

परामर्शदात्र समिति के सदस्य के साथ पहुंचे अफसरों ने 20 ट्रक रेत का अवैध भंडारण सीज कर दिया है। खनिज अधिकारी सीज किए गए जगह पर पंचनामा तैयार किया है।



परामर्शदात्री समिति की टीम ये शामिल

विधायक विक्रम सिंह, विधायक प्रदीप पटेल, विधायक कुं प्रधुम्र सिंह लोधी, विधायक संजय सिंह साह (मकड़ाई), विधायक महेश परमार, स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव खनिज संसाधन, निज सचिव खनिज संसाधन मंत्रालय आदि है।

