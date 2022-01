बेजुबान से निर्दयता: खदान में कूदा दिये गये आधा सैकड़ा से अधिक मवेशी, भर रहा पानी

मऊगंज थाने के अमोखर पंचायत का मामला, भूख से मर रहे बेजुबान

रीवा। जिले में बेजुबान जानवरों से निर्दयता थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं बेजुबानों के मुंह में तार बांधकर छोड़ दिया जाता है तो कहीं उन्हें बाड़े में बंद कर दिया जाता है। ऐसी निर्दयता का एक मामला सोमवार को समने आया है जहां आधा सैकड़ा से अधिक जानवरों को मुरुम की खदान में कूदा दिया गया है। उसके चारों तरफ बाड़ा लगा दिया गया है। बारिश के बाद अब खदान में पानी भरना शुरू हो गया है जिससे भूखे प्यासे जानवर ठंड में मर रहे है।

