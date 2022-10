फर्जी बायोमैट्रिक अंगूठा बनाकर खाते से रुपए निकालते थे बदमाश, यूपी की गैंग गिरफ्तार

शाहपुर पुलिस ने की कार्रवाई, शिक्षक के खाते से निकाले थे रुपए

रीवा। फर्जी बायोमैट्रिक अंगूठा बनाकर खाते से रुपए निकालने वाले यूपी के बदमाशों की गैंग पकड़ी गई है। इस गैंग ने शिक्षक को निशाना बनाया था जिनके खाते से अंगूठा बनवाकर रुपए निकाले थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से बड़ी मात्रा में घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किये है। वहीं उनकी अब अन्य घटनाओं में भी भूमिका की जांच कर रही है।

Miscreants used to withdraw money from account by making fake biometri